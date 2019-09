Prinsjesdag: 'Ik weet nog steeds niet of ik straks wél een huis kan kopen'

"Dat is natuurlijk iets om vrolijk van te worden", zegt woningzoekende Bo van Unen. "Maar wat er precies gaat gebeuren blijft allemaal nog wel erg vaag. Dus of zo'n woning binnen ons budget ligt is weet ik nog niet. Ook vraag ik mij af of zo'n woningimpuls wel mogelijk is na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Op die vraag heb ik nog geen antwoord."

Van Unen heeft een zoontje van zeven weken oud en woont in een huurhuis. "Met hem gaat het heel goed. Het is een vrolijke gezonde jongen, maar een babykamer is er niet. We slapen met zijn drieën op negen vierkante meter omdat we geen groter huis kunnen kopen. Mijn man ik zijn allebei zzp'er. Dat maakt het al een stuk moeilijker. De huizenprijzen zijn wel erg hoog nu, ook buiten de stad."