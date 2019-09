Rutte: vertrouwen dat koopkracht echt omhoog gaat

Premier Rutte heeft er vertrouwen in dat de koopkracht van grote groepen er volgend jaar echt op vooruit gaat. Maar in een gesprek met de NOS naar aanleiding van de Troonrede en de Miljoenennota benadrukte hij dat er geen garanties zijn te geven.

Het kabinet gaat uit van een gemiddelde stijging van de koopkracht van 2,1 procent. En vanwege de lastenverlichting waar het kabinet volgend jaar mee komt, verwacht Rutte dat de koopkrachtcijfers minder gevoelig zijn voor inflatie en internationale ontwikkelingen dan eerder het geval was.

Pensioenen

Naar aanleiding van klachten over het achterblijven van de koopkracht van ouderen zei Rutte dat het kabinet er alles aan zal doen om "onnodige kortingen op de pensioenen" te voorkomen.

Maar hij voegde eraan toe dat het kabinet geen garanties kan geven op fondsen die niet van de overheid zijn: "Als je dat zou doen, richt je potentieel grote schade aan bij mensen die nog pensioen aan het opbouwen zijn."

Brede politieke midden

Dat Nederland een land van het brede midden is, zoals de koning zei in de Troonrede, is volgens Rutte "diepgevoeld". De premier verwees naar de afspraken over het klimaat en over de pensioenen, waar veel partijen bij betrokken waren.

"Wij zijn een land van tegenstellingen en felle debatten, maar ook een land waarin je probeert met elkaar de gelederen te sluiten", zei hij. Rutte voegde eraan toe dat hij niet doof zal zijn voor geluiden "van de flanken", maar volgens hem leert de ervaring dat je de oplossingen in het "brede politieke midden" moet vinden.