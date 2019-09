Miljoenennota: robuuste groei, 'Nederland houdt zich knap staande'

Het kabinet komt volgend jaar met een extra lastenverlichting voor de burgers van 3 miljard euro en volgens de vandaag gepresenteerde cijfers is er al met al een gemiddelde koopkrachtstijging van 2,1 procent. Werkenden en mensen met een middeninkomen profiteren het meest; gepensioneerden gaan er in doorsnee 1,1 procent op vooruit. De arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de zorgtoeslag gaan omhoog, de inkomstenbelasting wordt verlaagd.

In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, gaat de winstbelasting voor grote bedrijven volgend jaar niet omlaag. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf volgend jaar in stappen verlaagd.

Lage werkloosheid

De bewindslieden trekken volgend jaar onder meer extra geld uit voor meer betaalbare woningen, de jeugdzorg, de versnelde afbouw van de gaswinning en de rechtspraak.

Hoekstra voorziet ook in 2020 nog een begrotingsoverschot (voor het vijfde jaar op rij) en wel van 0,3 procent, maar het jaar erop zou het overschot kunnen omslaan in een tekort. De staatsschuld daalt onder de 50 procent, de werkloosheid komt uit op 3,5 procent. Hoekstra noemde de werkgelegenheid "ongeëvenaard hoog".

Investeringen innovatie en infrastructuur

Verder wil het kabinet onderzoeken hoe een investeringsfonds eruit gaat zien. Nu de rente extreem laag is, wil het kabinet investeringen doen om de economie in zware tijden te stimuleren. Het geld moet onder meer naar innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. De details van het fonds zijn nog niet duidelijk: het kabinet wil begin volgend jaar met uitgewerkte plannen komen.

Het kabinet gaat uit van een gemiddelde zorgpremie van 118,50 euro per maand, dat is zo'n 3 euro meer dan nu. De uiteindelijke premies worden in november door de verzekeraars vastgesteld.

Oppositiepartijen aan het woord

Intussen heeft de voltallige oppositie gereageerd op alle plannen, en op de boodschap van de Troonrede. De partijen zeggen ambitie te missen op onder meer het gebied van klimaat en woningbouw.

De Tweede Kamer praat morgen en overmorgen over de vandaag gepresenteerde plannen, in de Algemene Politieke Beschouwingen.