'Regenwoudmaffia' vermoordt en bedreigt inwoners Amazone'

In het Amazonegebied in Brazilië worden dagelijks mensenrechten geschonden, staat in een rapport van Human Rights Watch. Mensen die het oerwoud willen beschermen tegen illegale houtkap worden vermoord of bedreigd door criminele organisaties.

Het gaat zowel om bewoners van de Amazone - die hun eigen leefgebied proberen te beschermen - als om ambtenaren en kleine boeren die met geweld te maken krijgen.

De laatste tien jaar zijn meer dan 300 mensen vermoord. In het rapport van Human Rights Watch zijn 28 moorden en ruim 40 doodsbedreigingen gedocumenteerd. De meeste slachtoffers zijn inheemse bewoners van de Amazone. Slechts in enkele gevallen werden de daders vervolgd.

Waardevolle houtsoorten

Het zijn volgens de mensenrechtenorganisatie niet zozeer de houthakkers zelf die een bedreiging vormen, maar de criminele organisaties die achter de illegale houtkap zitten. Zij hebben het geld om op grote schaal te opereren en gewapende milities in te zetten om hun belangen te beschermen.

De 'regenwoudmaffia' zoekt naar waardevolle houtsoorten en wil de bomen in sommige gebieden volledig kappen om ruimte te maken voor het verbouwen van gewassen en veehouderij. De grond wordt voor veel geld verhuurd aan boeren.

Human Rights Watch hekelt ook de rol van de Braziliaanse president Bolsonaro. Sinds zijn aantreden vorig jaar is de handhaving van milieuwetgeving teruggeschroefd. Ook heeft de president kritiek geuit op mensen en belangenorganisaties die het regenwoud proberen te beschermen.