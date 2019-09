Geldkraan Haga Lyceum dicht als bestuur niet opstapt

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgt geen geld meer van de overheid als het bestuur van de school niet binnen vier weken is opgestapt. Dat schrijft onderwijsminister Slob aan de Tweede Kamer.

Slob zet daarmee zijn in juli aangekondigde ingrijpen door omdat het bestuur volgens de onderwijsinspectie de school en leerlingen schade toebrengt. Er is volgens de inspectie sprake van financieel wanbeheer en het "burgerschapsonderwijs" is ondermaats. De waarden van de democratie en de rechtsstaat zouden leerlingen niet worden bijgebracht.

Ook neemt het schoolbestuur volgens de inspectie geen afstand van personen met een omstreden, radicale reputatie.

Deze zomer gaf Slob al aan dat hij van plan was een aanwijzing aan de school te geven. De zorgen zijn niet afgenomen, zo schrijft de minister nu. "Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen".