Onderwijsinspectie doet onderzoek op Haga Lyceum na 'signalen'

Zes inspecteurs van de Onderwijsinspectie hebben woensdag onaangekondigd het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam bezocht. Volgens de inspectie wordt onderzoek gedaan naar "meerdere signalen die erop wijzen dat belangen van leerlingen mogelijk in het geding zijn". Wat die signalen zijn, wordt niet gezegd.

Directeur Soner Atasoy zegt tegen persbureau ANP dat het te maken heeft met een filmpje dat een leerlinge maakte. Daarop was te zien dat in de klas een video van de omstreden internetprediker Abou Hafs vertoond werd. De school heeft de betrokken docent hier al voor op non-actief gesteld.

'Intimiderend'

Directeur Atasoy is er niet over te spreken dat de zes inspecteurs vorige week onaangekondigd de school binnenkwamen. Hij vindt dat de school ingelicht had moeten worden. "Ze hebben gereageerd als dolle honden door de school binnen te vallen."

Enkele ouders en leerlingen reageren ook boos bij AT5. Zij klagen dat de inspectie intimiderend te werk is gegaan. Inspecteurs zouden onder meer een docent uit de klas gestuurd hebben zodat de leerlingen ondervraagd konden worden. Hun zou onder meer gevraagd zijn of de school wel eens hun telefoon gecontroleerd heeft.

Kort geding

Het Haga Lyceum kwam in maart in het nieuws. Volgens de AIVD zouden er banden zijn met salafisten. De school probeert in een kort geding de publicatie te voorkomen van een eerder rapport dat de inspectie opstelde over de onderwijsinstelling. De rechter doet daarover volgende week donderdag uitspraak.