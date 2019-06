Haga Lyceum stuurt docent weg voor tonen filmpje omstreden prediker

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum stuurt een docent weg omdat hij in de les een video-preek deelde van de Hilversumse internetprediker Abou Hafs. Hij is een van de vier salafistische voormannen die de inlichtingendienst AIVD noemde in een bericht begin dit jaar, waarin werd gewaarschuwd voor radicale contacten.

De opname zou gebruikt zijn in een les over de gevolgen van pesten, maar het gaat volgens directeur Soner Atasoy van de school niet om de inhoud van de video. "Het is een onschuldig filmpje over de zelfdoding van een jongen in Hilversum, waarvan de docent 5 minuten heeft laten zien in een klas. Maar wij willen niet geassocieerd worden met Abou Hafs. Hij is een omstreden figuur."

Directeur Soner Atasoy vindt daarom dat het filmpje niet past in het onderwijspakket van de school. Hij wijst erop dat alle docenten zich moeten houden aan het onderwijspakket en niet zomaar filmpjes mogen laten zien die buiten het vastgestelde curriculum vallen. "Kijk, het Jeugdjournaal mag wel, dat hoort gewoon bij het curriculum, maar dit soort dingen niet."

Bezoek met kind

De school kwam in maart in het nieuws omdat leerlingen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid beïnvloed worden door leraren die contact onderhouden met terroristen. Achteraf lijkt de invloed van de salafisten op de leerlingen mee te vallen.

Volgens een bron die betrokken was bij de AIVD-waarschuwing bestonden de banden tussen de school en de Abou Hafs eruit dat die laatste een open dag had bezocht met zijn kind. Ook solliciteerde de man op een baan als docent Arabisch, maar die kreeg hij niet.