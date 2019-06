'Salafisten bij Haga Lyceum hadden geen contact met leerlingen'

De aantijging dat vier salafisten op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam contact hebben gehad met leerlingen, klopt niet, zegt een bron die betrokken was bij een waarschuwing van de AIVD over de school tegen de Volkskrant. De twee meest omstreden fundamentalisten zijn wel op het Haga geweest, maar zouden niets te maken hebben gehad met de scholieren.

In januari kregen de gemeente Amsterdam en de onderwijsinspectie een geheim ambtsbericht van de AIVD toegestuurd, waarin stond dat de directeur van de school, en zijn broer die er beleidsmedewerker is, zich omringen met salafistische voormannen.

Toen de gemeente en de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in maart de waarschuwingen over de school bekendmaakten en maatregelen aankondigden, was de ophef groot. NRC wist in maart ook nog te melden dat een omstreden sharia-geleerde heimelijke bijeenkomsten hield op de school.

Na schooltijd

De Volkskrant meldt nu dat een van de twee salafisten, een sharia-geleerde, de school een keer na schooltijd heeft bezocht en daar een kort gesprek had met de directeur. Dat zei Haga-directeur Soner Atasoy overigens in maart ook al. "Hij is hier een keer geweest voor een kop koffie, net als vele andere moslims die ik hier weleens heb ontvangen."

De andere salafist zou naar een open dag zijn gegaan met zijn kind en hebben gesolliciteerd op een baan als leraar Arabisch. Hij werd niet aangenomen, schrijft de Volkskrant.

Kort geding

Vorige maand zei de advocaat van het Haga Lyceum al dat de Onderwijsinspectie geen bewijs heeft gevonden dat er sprake was van antidemocratisch onderwijs op de school. Dat zou staan in een conceptrapport van de inspectie.

Donderdag dient er een kort geding dat de school tegen de Onderwijsinspectie heeft aangespannen vanwege negatieve conclusies in het inspectierapport die op onjuiste gronden zouden zijn gebaseerd.