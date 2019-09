Restauratie Gouden Koets verloopt voorspoedig

De restauratie van de Gouden Koets ligt op schema. Het ontmantelde rijtuig kan in de loop van 2021 weer in elkaar worden gezet, zegt stalmeester Bert Wassenaar in de aanloop naar overmorgen, wanneer het Prinsjesdag is.

Specialisten uit binnen- en buitenland werken in een speciale ruimte bij de Koninklijke Stallen in Den Haag aan de koets. De stalmeester wil niet zeggen of de Gouden Koets op Prinsjesdag 2021 kan worden gebruikt. "We willen er geen druk op zetten", zegt hij tegen het ANP.

De Gouden Koets werd in 1898 door de Amsterdamse bevolking geschonken aan koningin Wilhelmina. Na Prinsjesdag 2015 werd hij uit elkaar gehaald voor restauratie. Volgens de stalmeester zijn de restaurateurs geen onaangename verrassingen tegengekomen. "Voordat je de koets uit elkaar haalt, weet je niet wat je aantreft. Maar de conditie was nog goed. De koets is natuurlijk met 121 jaar nog relatief jong."

Houtwerk

Het is niet de eerste keer dat de Gouden Koets wordt gerestaureerd. Restaurateur Yvonne Nijlunsing vertelde bij Omroep West dat het houtwerk te lijden heeft gehad onder de weersomstandigheden. Nijlunsing neemt de wielen en ornamenten onder handen: "Sommige mensen voor mij zijn vakmensen geweest, maar er zitten ook echt mindere tussen. Prutswerk. Het plamuur valt er gewoon uit." Eerder zei stalmeester Wassenaar tegen de NOS dat de totale kosten van de restauratie zullen uitkomen op ongeveer 1,2 miljoen euro.

Zolang de Gouden Koets gerestaureerd wordt, rijdt het koningspaar op Prinsjesdag in de Glazen Koets van en naar de Ridderzaal. De Glazen Koets stamt uit 1826 en is eerder door dezelfde specialisten onder handen genomen. Die restauratie duurde zeven jaar.