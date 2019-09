Assange langer in Britse cel, rechters geloven hem niet meer

Julian Assange (48) moet de behandeling van het uitleveringsverzoek aan de VS in zijn Britse cel afwachten. De WikiLeaks-oprichter heeft de straf die hij kreeg voor het niet naleven van borgtochtvoorwaarden er bijna op zitten, maar een Britse rechtbank is bang dat hij de benen neemt om aan uitlevering te ontkomen.

Het gevolg is dat hij niet op 22 september vrijkomt, maar nog zeker tot 25 februari blijft vastzitten. Dan staat een hoorzitting over het Amerikaanse uitleveringsverzoek gepland. De VS verdenkt hem van betrokkenheid bij het hacken en lekken van Amerikaanse staatsgeheimen. Hij kan in de VS tot tientallen jaren gevangenisstraf worden veroordeeld.

Ambassade

Assange werd in 2012 door de Britten opgepakt, nadat Zweden een uitleveringsverzoek had ingediend. Assange zou zich in Zweden schuldig hebben gemaakt aan aanranding en verkrachting. In afwachting van een besluit liet een Britse rechter hem op borgtocht vrij, maar hij dook onder omdat hij bang was dat hij via Zweden aan de VS zou worden uitgeleverd.

Assange hield zich zeven jaar schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. In april werd hij daar op verzoek van Ecuador door de Britse politie gearresteerd. De Amerikanen vroegen nog diezelfde dag om uitlevering.

Zweden had zijn uitleveringsverzoek een jaar eerder ingetrokken, omdat het er niet naar uitzag dat Assange de Ecuadoraanse ambassade op afzienbare termijn zou verlaten. Toen hij in april werd gearresteerd, was een van de twee Zweedse zaken verjaard. Het onderzoek naar de andere zaak, over verkrachting, werd heropend. Het Zweedse Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het opnieuw om uitlevering zal vragen.