Kritiek op ban Gouden Eeuw, Rijksmuseum handhaaft de term

Volgens El Yassini is voor de uitvoering van die taak geen naamswijziging nodig. "We moeten niet plotseling een Gouden Eeuw-gêne krijgen. Straks kennen we onze eigen geschiedenis niet meer."

De directeur van het Amsterdam Museum erkent dat het woord Gouden Eeuw in bepaalde contexten nog prima te gebruiken is, maar dat de term niet de lading dekt van alle verhalen uit die eeuw. "Natuurlijk wás de 17e eeuw de Gouden Eeuw van de schilderkunst, we hebben ongelooflijke welvaart gekend in die periode en we hadden relatieve religieuze tolerantie die veel heeft betekend voor Amsterdam."

Maar, zegt Kiers: "Ik vind het ook belangrijk om ruimte te geven aan andere verhalen." Volgens de museumdirecteur stelde een deel van de bezoekers daar wel eens vragen over. "Was Amsterdam in de 17e eeuw alleen opgebouwd uit rijke mensen? En woonden er niet ook mensen van kleur? We proberen daar nu invulling aan te geven en daar past de term 17e eeuw beter bij."

Rijksmuseum houdt vast aan term

Het Amsterdamse Rijksmuseum, waar ook veel zalen aan de 17e eeuw zijn gewijd, laat weten dat het de term Gouden Eeuw zal handhaven.

"De naam slaat op een periode in de geschiedenis van grote welvaart", zegt directeur Taco Dibbits tegen de NOS. "Dat neemt niet weg dat wij de schaduwzijde hiervan erkennen. Het Rijksmuseum benadert de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven. Zo openen we volgend jaar een tentoonstelling over slavernij."