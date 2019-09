Amsterdam Museum neemt afscheid van 'Gouden Eeuw'

Het Amsterdam Museum doet met onmiddellijke ingang de term 'Gouden Eeuw' in de ban. Het museum ziet de stap als een mogelijkheid om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken, meldt het op zijn website.

De zeventiende eeuw kreeg de bijnaam 'Gouden Eeuw' omdat Nederland in deze eeuw een economische en militaire wereldmacht was, zegt conservator Tom van der Molen. "De term negeert negatieve kanten als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel."

Van der Molen bestrijdt niet dat kunst en met name de schilderkunst in deze periode bloeide, maar dat is voor hem geen reden om de zeventiende eeuw Gouden Eeuw te noemen.

Andere verhalen

De term zou er ook toe bijdragen dat deze eeuw vanuit het perspectief van de toenmalige machthebbers wordt gezien. Door hem niet meer te gebruiken, hoopt het museum ruimte te bieden aan mensen en verhalen "die nog niet gehoord worden".

De permanente tentoonstelling "Hollanders van de Gouden Eeuw" in Amsterdam-vleugel in de Hermitage heet vanaf vandaag "Hollanders van de 17e eeuw".