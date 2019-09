Ooievaars-wezen uitgevlogen: 'Was zo mooi en bijzonder'

Drie jonge ooievaars die met een broedmachine uitkwamen nadat hun vader was doodgeschoten, zijn uitgevlogen. De moeder kon niet alleen voor de eieren zorgen en daarom werden ze uit het nest gehaald.

De vader van de dieren werd in mei in De Lutte beschoten vanuit een auto. De eieren werden daarna door Vogelwerkgroep Losser met een hoogwerker uit het nest gehaald. De reddingsoperatie van de jonge ooievaars werd landelijk nieuws.

De eieren in het nest laten, was geen optie. "Als we de eieren laten liggen, blijft het vrouwtje wachten tot ze wordt afgelost", zei een woordvoerder van de Vogelwerkgroep eerder. Het vrouwtje zou dan kunnen verhongeren, want de eieren kunnen maar maximaal tien tot twintig minuten zonder bescherming. Het vrouwtje gaat vermoedelijk volgend jaar met een ander mannetje een nest bouwen.

Met de hand grootgebracht

In een ooievaarsopvang in Herwijnen zijn de eieren uitgebroed. Piet van Andel verzorgde de dieren tot ze uitvlogen, meldt Omroep Gelderland.

Kijk hier naar de versnelde weergave van de geboorte van de eerste ooievaar