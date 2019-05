Ooievaar vanuit auto doodgeschoten in Losser

In De Lutte in Overijssel is vannacht een ooievaar doodgeschoten. "Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van 25 jaar ooievaars in Losser", schrijft Vogelwerkgroep Losser over "de laffe aanslag".

Volgens getuigen werd er vanuit een grijze auto op het mannetje geschoten. Het ooievaarsvrouwtje werd niet geraakt en heeft de aanval overleefd. Haar broedsel heeft waarschijnlijk minder geluk en kan als verloren worden beschouwd. "Ze redt het niet in haar eentje. Ze zal van het nest moeten om voedsel te halen", zegt een lid van de werkgroep.

Jachtgeweer

De politie vermoedt dat er met een jachtgeweer is geschoten, laat een woordvoerder weten aan RTV Oost. Wie iets gezien of gehoord heeft, wordt gevraagd zich te melden.

Het nest is bovenop een speciaal door ProRail geplaatste paal gebouwd. Begin april bouwden de ooievaars tot drie keer toe hun nest op de bovenleidingsmasten van het spoor. Daar werden de dieren vanwege de veiligheid weggejaagd.

Een omwonende zegt te hebben gezien uit welke auto het nest werd beschoten. Als de schutter zich voor woensdag niet bij de politie meldt, gaat ze zelf naar het bureau toe.