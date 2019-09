Voorstel voor aangepaste Stint afgekeurd door RDW

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft het voorstel voor een aangepaste versie van de Stint afgekeurd. Weliswaar is het voertuig, dat door kinderdagverblijven werd gebruikt om kinderen in te vervoeren, op essentiƫle punten verbeterd. Maar de tekortkomingen die er nog steeds zijn wegen voor de RDW zwaarder.

Zo heeft de Stint ook in het nieuwe ontwerp tien zitplaatsen waar er maar acht zijn toegestaan, schrijft de RDW in een brief aan het ministerie van Infrastructuur. Verder rijdt de vernieuwde Stint maximaal 20 kilometer per uur, waar de RDW wil dat dit wordt beperkt tot 17 kilometer per uur. Bij uitwijktesten is gebleken dat het voertuig bij hogere snelheden kan kantelen als er vier of kinderen aan een kant zitten.

Verder is er geen bescherming aan de voor- en achterkant en geen systeem om kantelen te voorkomen, zonder dat de fabrikant dat onderbouwt. De RDW baseert zijn afwijzing op tests met drie vernieuwde Stints.

Vorig jaar september gebeurde er een ongeluk met een Stint bij een spoorwegovergang in Oss, dat aan vier kinderen het leven kostte. Nadien mocht het voertuig niet meer de weg op. Producent Stint Urban Mobility streefde ernaar om de vernieuwde Stint met ingang van het nieuwe schooljaar in te voeren, maar dat is dus niet gelukt.

Rolbeugel

Eigenaar Edwin Renzen heeft er niettemin alle vertrouwen in dat hij binnenkort een type kan leveren dat wel wordt goedgekeurd. Hij wijst erop dat er een convenant is tussen het ministerie en de kinderdagverblijven, waarin wordt afgesproken dat tien zitplaatsen zijn toegestaan.

Ook is hij er niet op uit een voertuig dat maximaal 20 kilometer per uur kan te maken. Hij zegt dat de RDW-tests hem informatie geven over de tekortkomingen van het voertuig en die wil hij nu verhelpen. Zo bleek kort na het indienen van de goedkeuringsaanvraag al dat er nog een rolbeugel op de Stint moet komen. Hij is van plan om binnenkort een nieuwe aanvraag te doen.