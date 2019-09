D66 wil quotum om aantal vrouwen aan de top te halen

Er moet een tijdelijk quotum komen voor vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. Dat is volgens D66 nodig voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De huidige regels om meer vrouwen aan de top te krijgen, zijn volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp onvoldoende.

De afgelopen zes jaar moesten de grootste bedrijven van Nederland er al naar streven de leiding voor minstens 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. Dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Daarom denkt Bergkamp dat een quotum nodig is. "We hebben een hamer nodig om de apenrots plat te slaan. Een tijdelijk vrouwenquotum is die hamer."

Drie van de tien

Het aandeel vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen is dit jaar gestegen, bleek onlangs uit de Female Board Index. Dit jaar was een op de vier nieuwe bestuurders een vrouw.

Bergkamp vindt dat drie van de tien bestuursfuncties voor een vrouw moet zijn. Nu is dat nog een op de twaalf. Bedrijven zouden twee benoemingstermijnen moeten krijgen om aan het quotum te voldoen. Dat is in totaal acht jaar. Zijn er dan nog altijd te veel mannen, dan moet de overheid hun benoeming ongedaan kunnen maken.

D66 vindt dat de top van de publieke sector zelfs voor 40 procent uit vrouwen moet bestaan omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. Na twaalf jaar is het quotum niet meer nodig, hoopt Bergkamp. Ze wil dan kijken of het kan vervallen of nog moet blijven. In de Tweede Kamer is tot dusver geen meerderheid voor een quotum.