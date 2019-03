Minister nagelt bedrijven met te weinig vrouwen aan de schandpaal

Nog steeds hebben veel grote bedrijven te weinig vrouwen aan de top. Minister Van Engelshoven van Emancipatie is daar zo teleurgesteld over dat ze voor het eerst de namen van die bedrijven naar buiten brengt. Dat ze dat vandaag doet, is geen toeval: het is Internationale Vrouwendag.

In de wet staat een streefcijfer van 30 procent vrouwen in topfuncties in 2020, maar het ziet er niet naar uit dat dat wordt gehaald. Van Engelshoven heeft daar al eerder haar verontrusting over uitgesproken. Vorig jaar zei ze dat ze desnoods aan "naming and shaming" zou gaan doen en die stap zet ze nu.

Dertien bedrijven halen het percentage

Volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie (.pdf) neemt het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven maar mondjesmaat toe. Het Kennisinstituut Atria heeft vorig jaar de raden van bestuur en de raden van commissarissen van de 200 grootste bedrijven doorgespit en Van Engelshoven heeft de bevindingen nu openbaar gemaakt. Op de lijst staan ook de namen van de bedrijven die het volgens haar wel goed doen.

Onder de bedrijven die zowel in de raad van bestuur als in de raad van commissarissen het percentage van 30 niet haalden, zijn ING, KPN, Ahold Delhaize, Randstad en Aegon. Bedrijven die in de top helemaal geen vrouwen hadden, zijn bijvoorbeeld VolkerWessels, Dura Vermeer en Koninklijke Ten Cate.

Slechts dertien bedrijven haalden vorig jaar het streefcijfer van 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Aan de top van die lijst staat de ANWB met 66,7 procent vrouwen in het bestuur en 50 procent in de raad van commissarissen. Verder voldeden bijvoorbeeld ook Wolters Kluwer, PostNL en de Nederlandse Spoorwegen aan het percentage.

Knap schamen

Van Engelshoven zegt in het AD dat ze met de publicatie van de lijst bij bedrijven ook op dit punt competitiegevoel wil kweken. Ze roept ook het personeel en de aandeelhouders van de bedrijven op de leiding aan te spreken op het geringe aantal vrouwen. Van Engelshoven zou zich "knap schamen" als ze in de leiding van bedrijven als Ahold of ING zou zitten.

De minister komt in het najaar mogelijk met nieuwe maatregelen. Ze erkent dat het nog maar de vraag is of er politiek genoeg draagvlak is voor een wettelijk afdwingbaar quotum aan vrouwen.