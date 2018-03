Wel iets meer vrouwen in top bedrijfsleven, maar nog veel te weinig

"Het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in de top is niet hard genoeg", luidt de conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. De commissie pleit voor de invoering van een hard quotum en noemt het streefcijfer van 30 procent vrouwen een "tandenloze tijger".

De commissie dringt in het rapport aan op de invoering van een "ingroeiquotum": een stapsgewijze verhoging van een quotum, zodat op termijn het doel van 30 procent vrouwen aan de top gehaald wordt.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Uit het onderzoek blijkt dat de raden van bestuur van grote bedrijven eind 2016 voor bijna 11 procent uit vrouwen bestonden. In 2012, voor de invoering van het streefcijfer, was dat ruim 7 procent. De raden van commissarissen bestonden eind 2016 voor zo'n 15 procent uit vrouwen. Vier jaar daarvoor was dat een kleine 10 procent.

"Een beetje beter, maar niet genoeg", zegt de commissie hierover. Ze schrijven de vooruitgang vooral toe aan een kleine groep voortrekkers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 70 procent van de bedrijven halverwege 2017 nog geen enkele vrouw had in de raad van bestuur, en dat 50 procent geen vrouw had in de raad van commissarissen.