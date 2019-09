Aandeel vrouwen in bestuur grote bedrijven gestegen

Het aandeel vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen is gestegen, blijkt uit de Female Board Index 2019. Dit jaar was een op de vier nieuwe bestuurders een vrouw. Het aantal vrouwen in de bestuurstop was daarvoor juist drie jaar op rij gedaald.

De percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen zijn gestegen bij alle 88 Nederlandse beursbedrijven. Van de 29 nieuwe bestuurders waren er zeven vrouw. Het aandeel vrouwelijke bestuurders steeg van 5,7 naar 8,5 procent.

Omdat 71 bedrijven zonder vrouw in de raad van bestuur 19 nieuwe mannelijke bestuurders aanstelden, concludeert de index dat de stijging fors hoger had kunnen zijn.

Van alle 64 nieuwe commissarissen waren er 24 vrouw. Het aandeel vrouwelijke commissarissen steeg daarmee van 25,1 naar 26,8 procent.