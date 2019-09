Fabrikant zware pijnstiller OxyContin schikt voor miljarden

Het farmaceutische bedrijf achter de zware, verslavende pijnstiller OxyContin heeft een voorlopige schikking getroffen met duizenden Amerikaanse steden, tientallen staten en met ziekenhuizen en andere partijen. Ze stellen Purdue Pharma aansprakelijk voor de slachtoffers van de pijnstiller. Ook de familie die het bedrijf bezit wordt verantwoordelijk gehouden.

Met de voorlopige deal zou zo'n 12 miljard dollar zijn gemoeid, melden Amerikaanse media. Ook zou de familie Sackler afstand moeten doen van het bedrijf en wordt Purdue Pharma failliet verklaard.

Maar niet alle partijen zijn bereid de deal te accepteren. Zij nemen geen genoegen met de schikking en eisen meer geld van de Sacklers, omdat ze miljarden verdienden aan OxyContin.

Meer geld

Staten die de deal weigeren zijn New York, Connecticut en Massachusetts. Tegen The Washington Post zegt een van de advocaten dat de schade die de familie en haar bedrijf hebben aangericht vele malen groter is dan het bedrag van de schikking. Zij eisen meer geld.

In OxyContin zit de opioïde ocxycodon; een sterkere, synthetische variant van morfine. Het middel onderdrukt pijnprikkels in de hersens. De tabletten of capsules zijn in Nederland op recept verkrijgbaar onder de namen OxyContin, Oxynorm en Oxycodon. Minister Bruins waarschuwde dit jaar dat het gebruik van oxycodon in Nederland fors is gestegen.

Opioïden zijn vooral in de VS een groot probleem. Jaarlijks sterven daar ruim 70.000 mensen aan een overdosis.

Afgelopen maart betaalde Purdue Pharma 270 miljoen dollar aan de staat Oklahoma om een rechtszaak te voorkomen.

Johnson & Johnson

Medicijnfabrikant Johnson & Johnson heeft vorige maand een half miljard dollar boete gekregen in een zaak die was aangespannen door Oklahoma. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf in de marketing opzettelijk de verslavende gevolgen van zijn pijnstillers gebagatelliseerd en de nadruk gelegd op de positieve werking van de opiaten.