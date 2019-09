Peilingwijzer: Forum maakt duikvlucht, VVD verreweg de grootste

In de nieuwste Peilingwijzer is de VVD bijna twee keer zo groot als de achtervolgers. De partij van premier Rutte stijgt naar 30 tot 34 Kamerzetels. Daarachter komen GroenLinks (15 tot 19 zetels), CDA en PvdA (beide 13 tot 17).

De grote electorale concurrent van de VVD eerder dit jaar, Forum voor Democratie, verliest 10 zetels in enkele maanden tijd.

Volgens politicoloog Tom Louwerse is een dergelijke terugval in de peilingen niet geheel uniek: kort na de kabinetsformatie van 2012 maakte de VVD een soortgelijke duikvlucht na de commotie rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. "Maar het is duidelijk dat dit niet al te vaak gebeurt", zegt de maker van de Peilingwijzer.

Baudet negatief

Louwerse wijst erop dat het ten tijde van de vorige Peilingwijzer , half juli, al maanden openlijk rommelde in FvD, maar dat had toen nog weinig effect in de peilingen. Dat veranderde nadat een week later Eerste Kamerlid Henk Otten uit de partij werd gezet, een nieuwe partij oprichtte en verschillende senatoren en Statenleden overstapten. Van de 20 tot 26 zetels voor Forum zijn er in de Peilingwijzer nu nog 11 tot 15 over.

Uit onderzoek van I&O blijkt dat FvD-stemmers het optreden van Otten en Baudet negatief beoordelen, maar dat van Baudet als veel negatiever. Bij zowel I&O als bij EenVanDaag/Ipsos is Baudets algemene kiezerswaardering de afgelopen tijd verder gedaald, naar een cijfer rond de 3,5.