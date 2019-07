Peilingwijzer: PvdA en VVD omhoog, SP en PVV verder achteruit

Op links is de trend van de PvdA met 12 tot 16 duidelijk positief. De groei in de peilingen die al voor de Europese verkiezingen zichtbaar was, zet zich door. Wel krijgt de PvdA in de Peilingwijzer nog altijd maar iets meer dan de helft van het stempercentage dat bij de Europese verkiezingen werd behaald, toen de partij door het 'Timmermanseffect' en de relatief hoge opkomst van oudere kiezers onverwacht goed scoorde en zelfs de grootste werd. In de Peilingwijzer is de PvdA opgeklommen naar de vierde plek, ook een positie die lang niet gehaald werd.

De winst van de PvdA blijkt uit cijfers van Ipsos/EenVandaag nauwelijks ten koste te gaan van GroenLinks, dat met 16 tot 20 zetels de grootste linkse partij blijft. Ook de negatieve publiciteit rond het vertrek van Kamerlid Ă–zdil lijkt de partij niet te schaden.

Kleine partijen

De PVV en de SP, die vorige keer in de Peilingwijzer al forse tikken kregen, zakken nog verder weg en staan beide op veruit het laagste niveau in lange tijd. De PVV levert nog eens vier zetels in en komt op 7 tot 11, de SP verliest opnieuw 2 zetels en staat op 6 tot 10.

Daarmee zijn deze partijen bijna teruggezakt tot het niveau van de kleine partijen, zoals de ChristenUnie, die met 6 tot 8 zetels de enige regeringspartij blijft die op winst staat ten opzichte van de verkiezingen van 2017, en de Partij voor de Dieren en 50Plus, die met 5 tot 7 even goed scoren als in mei. De SGP en Denk staan net als de vorige keer op 2 tot 4 zetels.