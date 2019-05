Klaver heeft spijt van 'moddergooien en lelijke politiek'

We gaan terug naar twee weken geleden, medio mei. In dagblad Trouw verschijnt een interview met Özdil over het leenstelsel, dat hij "asociaal" noemt. Dat is opmerkelijk, want het leenstelsel kwam er in 2015 met steun van Özdils partij GroenLinks.

Sterker nog: GroenLinks-leider Klaver speelde destijds een belangrijke rol in de onderhandelingen over het stelsel. Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp ligt het onderwerp daarom gevoelig. "Als Klaver nu zegt dat hij van het leenstelsel af wil, kan dat imagoschade opleveren."

Vlucht naar voren

Daarom koos Özdil de vlucht naar voren, aldus Van der Wulp. Hij verraste de partijtop door zich in Trouw tegen het leenstelsel te keren. "Hij was bang dat er anders niets zou veranderen." En hij had succes, want twee dagen later trok GroenLinks - bij monde van partijleider Klaver - de steun voor het leenstelsel alsnog in.

"GroenLinks was al langere tijd niet meer zo blij met het leenstelsel en veel leden wilden er ook vanaf", vertelt Van der Wulp. "Maar dat hadden ze liever op een zelfgekozen moment bekendgemaakt en niet in verkiezingstijd."

Daarom was er vorige week een gesprek tussen Özdil en Klaver over het leenstelsel-interview in Trouw. In dat gesprek ging het er hard aan toe. Naar eigen zeggen moest Özdil beloven dat hij zich voortaan onvoorwaardelijk aan de fractiediscipline zou houden. Daar had hij grote moeite mee.

Fractieoverleg zonder Özdil

En dan komen we bij gisteren. Alle Kamerleden van GroenLinks, behalve Özdil, komen bij elkaar. De fractie besluit het vertrouwen in Özdil op te zeggen. De directe aanleiding is dat hij had geprobeerd om het gesprek met Klaver vorige week op te nemen, wellicht om het later tegen zijn partijleider te kunnen gebruiken.

Hoe zijn collega-fractiegenoten daarvan wisten? Özdil zou een collega uit de fractie over zijn opnamepoging hebben verteld. Die collega, die zichzelf volgens Özdil als zijn vertrouweling had opgeworpen, stapte vervolgens met het verhaal naar de partijleiding.

Trots

Na het fractieberaad van gisteravond gaan Klaver en GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg met Özdil in gesprek. Dat resulteert in een Facebook-post, waarin Özdil schrijft dat hij de afgelopen twee jaar met trots Kamerlid is geweest. Hij zegt afscheid te nemen van de fractie en zijn zetel niet mee te nemen, maar aan GroenLinks terug te geven.