GroenLinks-Kamerlid Özdil stapt op om 'vertrouwensbreuk' met fractie

GroenLinks-Kamerlid Özdil stapt op wegens een vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

De leider van GroenLinks, Klaver, zegt in een schriftelijk verklaring dat "er iets grondig" is misgegaan en dat hem dat spijt. Het gaat, zegt een bron uit de fractie, niet om zijn opvallende verzet tegen het leenstelsel. Het is zijn algehele optreden wat de fractie niet meer accepteerde. Hij zou, zegt de bron, gesprekken heimelijk hebben opgenomen met fractiegenoten.

Klaver: "We hebben lang geprobeerd met hem afspraken te maken over verbetering van zijn functioneren. Vanavond hebben we als fractie de conclusie moeten trekken dat het zo niet langer gaat."

Verrot

Enkele weken geleden trok Özdil zijn steun voor het leenstelsel in en noemde in een interview met Trouw het systeem "verrot". Hij sprak de hoop uit dat zijn partij uiteindelijk ook de steun zou intrekken en dat gebeurde enkele dagen later ook.

Toch heeft zijn actie tot een vertrouwensbreuk gezorgd, zo is uit de tweet op te maken. Özdil spreekt over pieken en dalen. "Een dal is dat dat (het leenstelsel, red.) ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid. Daarom neem ik afscheid van de fractie."