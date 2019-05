Peilingwijzer: VVD en Forum voor Democratie nu even groot

De derde partij in de Peilingwijzer is GroenLinks, met 16 tot 18 zetels. Daarachter staat een viertal partijen op vergelijkbare hoogte, als we rekening houden met de onzekerheidsmarge. Het CDA komt uit op tussen de 12 en 14 zetels, de PVV dus op 11 tot 15. De PvdA staat in de Peilingwijzer op 9 tot 13 zetels, ongeveer vergelijkbaar met de SP.

Bij de kleinere partijen staan ChristenUnie (6 tot 8 zetels), de Partij voor de Dieren en 50Plus (beide 5 tot 7 zetels) op vergelijkbare hoogte. SGP en Denk staan op 2 tot 4 zetels.

Geen De Hond

Deze Peilingwijzer is de eerste waarin de peiling van Maurice de Hond niet langer is opgenomen. De Hond heeft kritiek op de Peilingwijzer en stelde eisen waaraan Louwerse niet wilde voldoen. Louwerse noemt dit in een reactie betreurenswaardig vanuit het oogpunt van volledigheid, maar stelt dat er ook op basis van de beschikbare peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar "een goed beeld van de electorale krachtsverhoudingen te geven is".