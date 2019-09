Armin van Buuren: 'Aan dj-bestaan zit schaduwkant, die zien we steeds meer'

Met veel dj's gaat het door de werkdruk, het vele reizen en de onderlinge competitie helemaal niet goed. Dat zei dj Armin van Buuren gisteravond bij Jinek. "Iedereen doet stoer tegen elkaar en zegt dat het prima gaat, maar ondertussen hoor je wel dat ze bij een coach of psycholoog lopen."

Van Buuren is dan ook voor meer openheid over de problemen in de dj-wereld, zeker na de dood van de Zweedse dj Avicii. "Dat is als een bom ingeslagen, ook bij mij. Gelukkig begint de discussie over mental health langzaam op gang te komen, maar het probleem is dat heel veel dj's op hun eigen eiland zitten en daar ook niet vanaf komen."

Hij is dan er ook voor om met deejays bij elkaar te komen om de problemen te bespreken.

Van slag

Zelf vertelde de Nederlandse dj dat hij in 2010 een slechte periode doormaakte. Dat had vooral te maken met de opkomst van social media. "Als ik op een onbewaakt moment mijn Twitter-tijdlijn ververste en zag dat er iemand helemaal losging en mijn muziek niks vond, dan was ik de hele avond van slag."

Hij werd daardoor heel erg onzeker en leed erg onder kritiek van fans, zei Van Buuren. "Ik was de nummer een van de wereld, maar was toen de ongelukkigste persoon op aarde."

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. "Ik ben echt dankbaar voor het leven dat ik leid. Het is waanzinnig wat ik allemaal mee mag maken. Dat is echt super. Er zit alleen een schaduwkant aan en die beginnen we nu steeds meer te zien."