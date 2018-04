Duizenden fans in Stockholm herdenken Avicii: 'Dit is ongelooflijk'

"Zo verdrietig dat je niet meer bij ons bent, maar je muziek blijft over. We zullen je voor altijd herinneren", zei een fan tegen SVT. "Ik ben nog nooit zo geraakt geweest over een overlijdensbericht van een persoon die ik niet kende. In veel van mijn belangrijkste herinneringen zit jouw muziek. Herinneringen die tot ver buiten de dansvloer reiken. Bedankt voor alles."

Dood niet verdacht

Het hotel waar Avicii verbleef heeft bekendgemaakt dat er geen enkele aanwijzing is dat er iets mis was met de dj. Ook de politie zegt dat het er niet op lijkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Zijn broer David is inmiddels aangekomen in Oman. De familie wil niets over de doodsoorzaak bekendmaken.

Avicii kampte in de tijd dat hij actief was als dj met gezondheidsproblemen. Hij zei zelf dat hij het internationale leven als dj zwaar vond. In 2014 werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een acute alvleesklierontsteking, mede veroorzaakt door overmatig drankgebruik. Twee jaar later maakte hij bekend dat hij stopte met optreden, al bleef hij muziek maken.

Zijn dood heeft dj's en fans over de hele wereld geschokt. De hits van Avicii hebben veel betekend voor de invloed van elektronische dancemuziek op de popmuziek.