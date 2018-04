Dood Avicii niet verdacht, hotel in Oman zag niets opvallends

Avicii gaf in 2015 meer dan 800 optredens, soms wel drie op een dag. Dj Domien Verschuuren zei op NPO 3FM dat het optreden van Avicii drie jaar geleden op Pinkpop al een teken was dat het slecht met hem ging. "Wat ik daar zag was een zielloze show."

"In een recente documentaire zag je hoe getroebleerd Avicii eigenlijk was en hoe slecht hij tegen die druk kon," zegt Verschuuren. "Het lijkt natuurlijk te gek, optreden op plekken van Las Vegas tot Landgraaf. Maar de prijs die je daarvoor betaalt is enorm."

Emotionele brief

Na zijn operatie en herstelperiode bleef zijn gezondheid Avicii parten spelen. Twee jaar later, op zijn 26e, kondigde hij in een emotionele brief op zijn website aan dat hij met pensioen ging.

"Ik moet stoppen met toeren vanwege mijn gezondheid. Het was niet mijn wereld. Het lag niet aan de shows of aan de muziek. Maar het was altijd alles eromheen waar ik niet goed in was. Al die andere dingen die horen bij het artiest zijn. Ik ben een introvert persoon en dat was altijd erg moeilijk voor mij. Ik denk dat ik er te veel negatieve energie mee naar binnen haalde voor mezelf."

"Het was een waanzinnige reis," zei hij enkele maanden later over dat besluit tegen The Hollywood Reporter. "Op mijn 16e begon ik met produceren, met toeren op mijn 18e. Vanaf dat moment ging ik er 100 procent voor."

"Als ik nu terugkijk op mijn leven denk ik: woh, heb ik dat gedaan? Het was de mooiste tijd van mijn leven, op een bepaalde manier. Maar het had een prijs. Het veroorzaakte heel veel stress, angst en bezorgdheid. En toch was het de mooiste reis van mijn leven."

Ondankbaar

De dj was bang dat het publiek hem na de aankondiging van zijn pensioen als ondankbaar zou zien. "Maar ik heb zoveel steunbetuigingen gekregen van vrienden in de muziekindustrie, andere dj's, andere artiesten", zei hij tegen THR.com. "En de fans zijn ongelooflijk, net als de pers."

Zelf was de dj erg blij met zijn besluit. "Ik ben gelukkig, ik voel me vrij. Ik ga me nu voor het eerst sinds lange tijd weer op mijzelf focussen. Het stoppen met toeren was een van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is heel goed voor me geweest."