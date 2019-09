Ook chroom-6 gevonden in verf van Utrechtse trams

Chroom-6 is een schadelijke stof die wordt toegevoegd aan verf om roest te voorkomen. Tijdens schuren, slijpen, zagen of verhitten van de verf zonder afdoende bescherming kan de stof via inademing of via de huid binnendringen in het lichaam.

Bij Defensie stelde het RIVM vorig jaar vast dat de ziekte van medewerkers of ex-medewerkers mogelijk te wijten is aan het werken met chroom-6. Afhankelijk van de ernst van de aandoening (van longziekten tot bepaalde vormen van kanker) hebben deze mensen recht op een bedrag van tussen de 5000 en 40.000 euro. Zij moeten bepaalde functies waarin zij met de verf werkten wel ten minste een jaar hebben uitgeoefend, dus in hoge mate zijn blootgesteld.