Chroom-6 vrijgekomen in werkplaats vervoersbedrijf GVB Diemen

In de werkplaats van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB in Diemen is het kankerverwekkende chroom-6 vrijgekomen. Op drie van de dertig onderzochte monsters werd de stof aangetroffen.

Dat meldt het GVB. In de werkplaats wordt sinds maart 2018 gewerkt aan de renovatie van oude trams van het type 11G- en 12G. Vorige week werd duidelijk dat in de verf op deze trams chroom-6 zit, waarna werkzaamheden aan de trams werden stilgelegd. Het ging onder meer om lassen, schuren en slijpen. Het was toen nog niet duidelijk of de stof ook daadwerkelijk was vrijgekomen.

Nu blijkt dus uit monsters dat dat het geval wel is. Het GVB zegt dat er in de werkplaats in Diemen gewoon kan worden doorgewerkt aan de renovatie van de trams, en dat ook in een werkplaats in Amsterdam waar trams opgeknapt worden de werkzaamheden gewoon doorgaan. Alleen het lassen, schuren en slijpen is stilgelegd. In de Amsterdamse werkplaats trof het GVB geen chroom-6 aan.

Ongevaarlijk in vaste vorm

Volgens het GVB is er is voor het rijdend personeel en de reizigers geen risico op blootstelling van de stof, omdat chroom-6 ongevaarlijk is in vaste vorm zoals verf. De monteurs van het bedrijf zijn door het GVB ingelicht over de vondst.

Het gebruik van chroom-6 is sinds 1998 verboden. Voor die tijd werd het gebruikt als middel om roest te voorkomen bij onder meer trams, treinen, legervoertuigen en ook op bruggen.