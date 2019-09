2,5 miljoen laaggeletterden is 'een probleem van ons allemaal'

Wist jij dat 1 op de 6 Nederlanders van 16 jaar en ouder laaggeletterd is en dus moeite heeft met lezen en schrijven? Maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders kunnen moeilijk functioneren in de maatschappij. In de Week van de Alfabetisering, die vandaag begint, wordt aandacht gevraagd voor hun problemen.

"Het doel van deze campagne is eigenlijk tweeledig", legt persvoorlichter Jan-Willem Heijkoop van de Stichting Lezen & Schrijven uit. "In de eerste plaats laaggeletterden erop aansturen erover te praten. In de tweede plaats om ook vooral de omgeving van laaggeletterden te bereiken. Familie, kennissen, buren, moeders op het schoolplein: praat erover."

Op deze manier hoopt de organisatie het taboe van het probleem af te halen. "Als we sneller herkennen dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven, kunnen we diegene ook eerder in contact brengen met bijvoorbeeld een bibliotheek of organisatie die hen kan helpen."