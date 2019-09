Orkaan Faxai aan land in Japan, bijna miljoen mensen zonder stroom

In Japan is de krachtige orkaan Faxai aan land gegaan. De oostkust in de buurt van Tokio heeft te maken met hevige regenval en windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur.

Bijna een miljoen mensen zitten zonder stroom. In de prefectuur Chiba moeten 2000 mensen op last van de autoriteiten worden geëvacueerd. Daarnaast krijgen zo'n 400.000 mensen in de regio het advies om hun huizen te verlaten.

Er zijn geen berichten over doden. Wel zijn er meldingen van schade en raakte een onbekend aantal mensen gewond. In Chiba vielen pilaren van een golfbaan op woonhuizen en in de havenstad Yokohama stortte een stellage in van een gebouw dat wordt gesloopt. In Tokio waaiden enkele stalen reclameborden om.

Ook is er op sommige plekken sprake van wateroverlast, is te zien op Twitter: