Bevolking wil weg, maar toeristen wordt gevraagd naar Bahama's te komen

In het getroffen gebied hebben ze nu weinig te zoeken. Duizenden inwoners, die Abaco niet willen of kunnen verlaten, zoeken hun toevlucht in een overheidsgebouw, een kliniek en een kerk die de storm hebben doorstaan. Daar is vrijwel geen water of stroom. Ook zijn er nauwelijks toiletten. Bijna alle andere gebouwen op Abaco zijn verwoest.

Bijna tweehonderd kilometer zuidelijker, in Nassau, ziet het er totaal anders uit. De hoofdstad van de Bahama's is relatief ongeschonden uit de storm gekomen. Dat zorgt voor een bestuurlijke uitdaging: toeristen overtuigen om tóch te komen, terwijl de schade in het noorden niet terzijde geschoven moet worden.