Politie gaat elektrisch rijden: snel optrekken, maar lagere topsnelheid

In 2030 moeten alle nieuwe auto's emissievrij zijn. Ook de politie bereidt zich daarop voor. Vanaf vandaag testen drie politie-eenheden een jaar lang elektrische politiewagens. Er wordt gekeken waar ze wel en waar ze niet voor geschikt zijn, en hoe de accu altijd zo vol mogelijk kan worden gehouden.

"We staan voor veiligheid, dat is het belangrijkste, maar we willen een bijdrage leveren aan duurzaamheid", zegt projectleider Pim Miltenburg. "De ontwikkelingen in de markt maken dat we ons nu moeten voorbereiden op de toekomst. Dat betekent met elektrische auto's, met waterstofauto's gaan rijden, en kijken wat het in de praktijk betekent."

Agent Maarten Koesman is een van de eerste gebruikers. Zijn Koreaanse stekkerauto is beplakt met de gewone politiestrepen en volledig uitgerust, net zoals elke surveillance-auto. Het mooie van de elektrische motor is dat hij zo stil is, zegt Koesman. "Dat is met name een voordeel bij heterdaad inbraakmeldingen of verdachte situaties. De mogelijke verdachten horen ons niet aankomen."