Brussel geeft groen licht voor Lelystad

De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dat blijkt uit het conceptbesluit (.pdf) dat in handen is van de NOS.

Daarmee komt een eind aan twee jaar gesteggel tussen Den Haag en Brussel over Lelystad. Het voorstel is voorgelegd aan alle lidstaten. Die zijn unaniem akkoord gegaan. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen.

Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven krijgen voorrang op Lelystad, staat in de regeling. Voorwaarde is wel dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotco├Ârdinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten. Dit is geldig tot een totaal van 25.000 vluchten per jaar. Na drie jaar volgt een evaluatie.

KLM

Doel van deze verkeersverdeelregeling is om ervoor te zorgen dat er minder vakantievluchten vanaf Schiphol vertrekken, zodat er ruimte ontstaat voor groei van zakelijke en overstapvluchten op de luchthaven. Lelystad zou daarmee een overloopluchthaven worden. Onder andere D66 en de ChristenUnie hadden die eis gesteld.

Of de regeling werkt, zal moeten blijken. Tot nu toe heeft alleen Transavia aangegeven bereid te zijn vluchten op Schiphol op te geven. Die plekken kan KLM, de moedermaatschappij van Transavia, vervolgens gebruiken voor nieuwe overstapvluchten. Voor KLM is dit dus goed nieuws.

Niet dwingen

Luchtvaartmaatschappijen TUI en Easyjet hebben eerder al aangegeven dat ze op Schiphol willen blijven. De Europese Commissie schrijft nadrukkelijk dat geen enkele maatschappij kan worden gedwongen om Schiphol te verlaten. Corendon zou er onder voorwaarden wel voor voelen om Schiphol te verruilen voor Lelystad.

Het akkoord van Brussel over de verkeersverdeling is niet de enige hindernis die de minister moet nemen voordat luchthaven Lelystad open kan. Bewonersgroepen in Gelderland en Overijssel willen dat de luchthaven pas opengaat als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de geplande laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook de stikstofuitspraak van de Raad van State kan roet in het eten gooien.

De geplande opening in april 2020 is door minister Van Nieuwenhuizen al losgelaten. De Europese Commissie publiceert voor eind september het formele besluit.