Vier doden door orkaan Dorian in VS, historisch Charleston onder water

Orkaan Dorian is langs de kustlijn van South en North Carolina getrokken en bracht daar veel wind en hevige regen. In het zuidoosten van de Verenigde Staten zijn zeker vier mensen gedood door het natuurgeweld, dat eerder de bewoners van de Bahama's in wanhoop achterliet.

Het historische Charleston ging gebukt onder hevige regenval. Straten kwamen blank te staan en liggen bezaaid met omgewaaide bomen, takken en losgeraakte elektriciteitskabels. 108 wegen in en rond de stad werden afgesloten, waarvan 26 vanwege overstromingen.

Zeker 250.000 woningen en bedrijven in het zuidoosten van de VS zaten zonder stroom. Desondanks valt de schade in de regio mee. In de loop van de dag mochten de 1,5 miljoen geƫvacueerden in Georgia en de Carolina's weer naar huis.

Lange nacht

Het grootste risico lopen de Outer Banks in North Carolina. Deze dunne strook met eilanden op de uiterste oostpunt van de staat krijgt vannacht waarschijnlijk de volle laag van de orkaan, die zich met tien kilometer per uur maar langzaam verplaatst en nog steeds windsnelheden haalt van 165 kilometer per uur.

"We hebben een lange nacht te gaan", zegt gouverneur Roy Cooper van North Carolina. "Iedereen moet op een veilige plaats blijven en niet de weg op gaan."

Het Nationale Orkaancentrum van de VS voorspelt dat Dorian zijn route na North Carolina zal vervolgen over zee en pas in Canada weer over land zal trekken. De noordoostelijke staten van de VS zullen naar verwachting weinig last hebben van de orkaan.