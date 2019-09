Weggevaagd door orkaan Dorian: 'Abaco bestaat niet meer'

Er zijn zeker twintig mensen omgekomen, maar verwacht wordt dat het getal zal oplopen als er weer contact kan worden gelegd met onbereikbare gebieden. "Abaco is helemaal weg. Ik zie alleen maar lichamen", verzucht een bewoner.

De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat veel vliegvelden op de Bahama's zijn beschadigd. Ook havens zijn nauwelijks te gebruiken. "Er staat een team klaar in de hoofdstad Nassau, dat vertrekt zodra de luchthaven toegankelijk is. Ook staat er een vliegtuig met hulpgoederen in Panama", somt een woordvoerder van het Rode Kruis op. Daarnaast is een stroom vrijwilligers onderweg.

Vrijwilligers ter plekke kunnen een begin maken met noodhulp dankzij voorraden die zijn ingevlogen voor de storm aan land kwam. "De nood is hoog. Ze delen warme maaltijden en water uit, en dekzeilen aan wie zijn huis is kwijtgeraakt, zodat men in ieder geval droog zit. Daarna moeten we kijken naar langetermijnoplossingen."

Langzaam

Op de eilanden hebben 70.000 mensen noodhulp nodig, schat het Rode Kruis. 13.000 huizen zijn verwoest. Op Grand Bahama hebben 45.000 mensen voedselhulp nodig, op Abaco nog eens 15.000. De Amerikaanse kustwacht heeft de afgelopen dagen 61 mensen met helikopters in veiligheid gebracht.

Dorian is inmiddels in kracht afgenomen en verder getrokken naar de Amerikaanse oostkust, waar hij opvallend langzaam langs trekt. 2,2 miljoen inwoners van vier staten zijn geƫvacueerd.

Op Abaco maakt ondertussen een hotelmedewerker zich klaar om nieuwe gasten te ontvangen: reddingswerkers, verzekeringsspecialisten en journalisten. Een AP-verslaggever schreef dat de hotelmedewerker opvallend vrolijk was te midden van de ellende. "Het belangrijkste is dat we nog leven", legde ze uit. "Dan moet je toch wel blij zijn?"