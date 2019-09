President Zuid-Afrika: geen excuus voor geweld tegen buitenlanders

Het geweld begon acht dagen geleden in Pretoria en breidde zich daarna uit naar het nabijgelegen Johannesburg. Beide steden hebben een grote migrantengemeenschap. Veel Zuid-Afrikanen geven de buitenlanders de schuld van de armoede en hoge werkloosheid in het land.

"Ons land is diep getraumatiseerd door het geweld en de criminaliteit", zei Ramaphosa. Hij zegt de vooroordelen te willen aanpakken om zo het xenofobe geweld te stoppen.

Rellen in Nigeria

De rellen in Zuid-Afrika hebben ook geleid tot felle reacties in Nigeria. Bedrijven van Zuid-Afrikanen werden daar aangevallen door gewelddadige groepen. De Nigeriaanse overheid besloot daarom gisteren buitenlandse bedrijven en ambassades beter te beveiligen.

De Tanzaniaanse regering heeft vanwege het geweld vandaag alle vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij naar Johannesburg geschrapt. "De jeugd heeft daar het recht in eigen hand genomen", zegt de minister van Transport over de situatie in Zuid-Afrika. "Daarom hebben we besloten geen passagiers te brengen naar de bestemming waar hun leven gevaar loopt."

In Zuid-Afrika is vaker geweld uitgebroken tegen migranten. In 2015 kwamen daarbij zeker zeven mensen om het leven. Bij dergelijke rellen in 2008 vielen ongeveer zestig doden.