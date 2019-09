Extra beveiliging Zuid-Afrikaanse winkels in Nigeria na geweldsuitbarsting

Na het geweld in Zuid-Afrika besloot de Nigeriaanse overheid de bijeenkomst van het World Economic Forum vandaag te schrappen. Vicepresident Osinbajo zou aanwezig zijn bij de economische top om te praten over verbetering van de handel tussen Afrikaanse landen.

Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van de geweldsuitbarsting in Zuid-Afrika tegen migranten is. Mogelijk barstte het geweld los na een protestmars tegen drugs in Johannesburg die zondag uit de hand liep. Migranten worden gezien als degenen die zich aan drugshandel schuldig maken. Daarnaast is de werkloosheid en armoede in het land hoog. Veel Zuid-Afrikanen zouden zich gefrustreerd voelen doordat ze weinig economisch perspectief hebben.

Het is niet voor het eerst dat in Afrikaanse landen geweld uitbreekt tegen buitenlanders. In 2015 kwamen minstens zeven mensen om het leven bij eenzelfde soort geweldsuitbarsting in Zuid-Afrika. In 2008 waren dat er zo'n zestig.

In deze video vertelt NOS-correspondent Bram Vermeulen over de geweldsuitbarsting in 2015: