Italiaanse farmaceut was doelwit Bruins om extreme prijsverhoging

Leadiant is de medicijnfabrikant die minister Bruins voor Medische Zorg vorige week onder druk probeerde te zetten. In een open brief dreigde de minister de naam van het bedrijf openbaar te maken als de farmaceut niet met een goed verhaal komt over een eigen middel dat sinds een paar jaar 500 keer zoveel kost als daarvoor.

Bronnen zeggen nu tegen de NOS dat het gaat om de Italiaanse farmaceut Leadiant en dat het betreffende middel CDCA is, dat wordt voorgeschreven tegen de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. "Ik zal vragen naar een verklaring voor deze prijsstijging (...) Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen. Eén daarvan is het zoeken van publiciteit", schreef de minister in de Volkskrant.

Het geneesmiddel CDCA werd in de jaren 70 ontwikkeld als middel tegen galstenen en kostte tot drie jaar geleden 28 cent per pil, blijkt uit een reconstructie van NRC. Leadiant kocht alle producenten van CDCA op en kreeg in 2016 het patent voor 10 jaar, om het te distribueren als zogeheten weesgeneesmiddel tegen CTX. Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame aandoeningen.