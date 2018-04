AMC zet farmaceut buitenspel met eigen medicijn

De geschiedenis van het middel:

Al meer dan veertig jaar geleden bleek CDCA (chenodeoxycholzuur) een werkzaam middel voor patiënten met de erfelijke stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xantomatose). Het was geregistreerd voor de behandeling van galstenen. Destijds kostte CDCA tussen de 300 en 500 euro per patiënt per jaar. In 2009 werd het middel in Nederland uit de handel genomen. Sindsdien wordt het via de internationale apotheek in Venlo uit Duitsland gehaald. Daar werd het door de Italiaanse farmaceut Sigma-tau op de markt gebracht als Xenbilox. De prijs van het middel steeg door de jaren heen naar uiteindelijk zo'n 40.000 euro per patiënt per jaar in 2017 toen het in Duitsland van de markt gehaald werd. Sigma-tau is in 2017 Leadiant geworden en daarna heeft het bedrijf een zogeheten weesgeneesmiddelen-status voor het al lang bestaande middel aangevraagd. En daar is een prijs aan gekoppeld van tussen de 170.000 en 220.000 euro per patiënt per jaar. Het overgrote deel daarvan wordt besteed aan de dure grondstof, uit China. Het bedrijf daar is uit-en-te-na gecontroleerd op de kwaliteit van zijn product. Het wordt bovendien ook in een Europees laboratorium op kwaliteit gecontroleerd.