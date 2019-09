Britse kranten: Johnson 'in een hoek gedreven, Corbyn 'angsthaas'

De Telegraph noemt de oppositieleider hypocriet, omdat hij eerder juist om verkiezingen vroeg. "Hij is bang te verliezen", schrijft de krant, die in een portret van Corbyn schetst dat de Labourleider steun binnen zijn partij verliest.

Bungelen

Met een aangeschoten premier en een vleugellamme oppositieleider zien maar weinig kranten een uitweg uit de crisis. De premier is in een hoek gedreven, concluderen meerdere kranten. "Johnson is gevangen in Downing Street No. 10.", meent The Times. "Zijn vijanden willen hem machteloos laten bungelen tot brexit weer is uitgesteld."

Na nachtelijk overleg lijkt Labour nu bereid te praten over vroege verkiezingen zodra de wet die een no-deal-brexit verbiedt door het parlement is. Grootste twistpunt wordt dan wanneer de stembusgang gehouden wordt: voor of na 31 oktober, de deadline voor brexit.

"Johnson wil verkiezingen op 15 oktober, zodat hij bij een EU-top twee dagen later een nieuwe deal kan regelen", legt Van Kleef uit. "Maar Labour wil liever verkiezingen na 31 oktober. Lukt dat, dan moet Johnson aan de EU uitstel vragen en heeft hij zijn grootste verkiezingsbelofte niet waargemaakt. Dat is goed voor Labour."

Van Kleef durft geen voorspelling te doen over de volgende strategie van Johnson. Het verlengde reces doordrukken, toch nieuwe verkiezingen uitschrijven of misschien zelfs de no-deal-wet negeren. "Het blijft ongelofelijk onvoorspelbaar hier."