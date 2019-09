Iran zet weer stap naar uraniumverrijking, VS schroeft sancties op

Iran zegt dat het vanaf morgen nieuwe centrifuges voor uraniumverrijking wil bouwen. Het neemt daarmee opnieuw afstand van het atoomakkoord dat in 2015 met de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland en de EU werd gesloten.

Daarin stond dat het grootste deel van de centrifuges waarmee uranium geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in kernwapens, zou worden ontmanteld. Als het Iran lukt om nieuwe modernere centrifuges te bouwen, kan het mogelijk eerder een kernwapen bouwen.

Iran zegt dat de centrifuges voor vreedzame doelen zijn bedoeld en onder toezicht van het internationaal atoomagentschap IAEA zullen staan.

Iran hard getroffen

Het atoomakkoord staat op losse schroeven sinds de VS het verdrag vorig jaar eenzijdig heeft opgezegd. President Trump denkt dat Iran onder het verdrag door kan gaan met de ontwikkeling van kernwapens, wat juist voorkomen had moeten worden. Hij wil een nieuw verdrag met betere garanties dat Iran geen atoomwapen krijgt.

Om dat af te dwingen heeft de VS Iran strenge economische sancties opgelegd. De export van Iraanse olie is daardoor met 80 procent gedaald en Iraanse bankkredieten in het buitenland zijn bevroren. De Iraanse economie is hard getroffen. Gisteravond zijn de sancties uitgebreid tot bedrijven in India, Libanon, Singapore en de VAE, die Iran van schepen en bemanningen voorzien voor de export van olie naar Syriƫ.

15 miljard euro

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn het niet met de Amerikanen eens en willen het atoomakkoord redden, net als Rusland en China. Iran wil dat EU-landen meer doen om de gevolgen van de Amerikaanse sancties te verzachten. Ze krijgen daarvoor nog twee maanden de tijd, zei president Rohani gisteren. Als de EU doet wat Iran wil, wordt de bouw van nieuwe centrifuges stopgezet, belooft Teheran.

De Franse president Macron wil Iran tegemoetkomen door 15 miljard dollar aan krediet beschikbaar te stellen tot het eind van dit jaar. Iran moet de afspraken uit het atoomakkoord dan naleven. President Trump heeft dit voorstel niet afgewezen en volgens bronnen van persbureau Reuters is het voorstel in Teheran goed ontvangen.