Aantal incidenten met verwarde mensen blijft stijgen

Om het probleem te bedwingen, probeert de overheid de samenwerking tussen instanties te verbeteren. Daarvoor werd een aantal jaar geleden een zogenoemd 'schakelteam' in het leven geroepen, onder leiding van burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer.

In dat team zaten naast ervaringsdeskundigen en familie van verwarde mensen ook vertegenwoordigers van de gemeentepolitiek, zorginstellingen, zorgverzekeraars, het OM en de politie. Bij de eindrapportage kondigde Hoes aan dat er een landelijk telefoonnummer komt voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt. Meerdere provincies hebben inmiddels zo'n meldpunt en telefoonnummer ingevoerd.

Uit de cijfers, die zijn opgevraagd door Hart van Nederland, valt overigens niet op te maken of het aantal verwarde personen stijgt. Als de politie in een jaar tijd meerdere keren wordt gebeld vanwege één persoon, komen er meerdere meldingen in het systeem.

Zo moest de politie bij 13.000 mensen voor een tweede keer langskomen en zijn er 5700 mensen die agenten regelmatig terugzien. Dat gaat dan vaak om mensen met schulden of verslavingen.