Gasexplosie bij inval huis verwarde man in Hoensbroek

In Hoensbroek bij Heerlen heeft een man geprobeerd zijn eigen huis op te blazen. Volgens de brandweer maakte de man een verwarde indruk en dreigde hij om zijn gaskraan open te draaien.

Nadat onderhandelingen met de man op niets waren uitgelopen, ging een arrestatieteam van de politie het pand binnen. De regionale omroep 1Limburg meldt dat de brandweer eerst door de brievenbus had gemeten of het veilig was.

Toch vond er een explosie plaats toen de agenten binnen waren. Daarbij raakten een agent en de verdachte man gewond. Ze zijn beiden naar met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Op het moment van de explosie waren omliggende panden al ontruimd. De brandweer wist het vuur snel te blussen.