Onderzoeksraad: veiligheid op afstand bestuurde bruggen onvoldoende

De gemeente Zaanstad bracht na dat ongeluk op de Den Uylbrug de veiligheidsrisico's bij de bruggen in kaart en kwam daarbij tot 72 tekortkomingen.

Desalniettemin werd besloten om niet meteen maatregelen te nemen bij alle bruggen, maar wilde men eerst de risico's per brug in kaart brengen. De bewuste Prins Bernhardbrug, van het tweede ongeluk, zou in het kader van dat onderzoek in januari dit jaar worden beoordeeld.

Verslapt

De Onderzoeksraad zegt dat de urgentie om verbeteringen door te voeren bij de gemeente is verslapt. "Als de geïdentificeerde tekortkomingen direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind. Bovendien had dit ruimte geboden voor de brugbedienaar om een gemaakte fout te kunnen herstellen"

Volgens de OVV is het geen specifiek probleem in Zaanstad, maar speelt het landelijk. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil kijken welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid van beweegbare bruggen landelijk te verbeteren.