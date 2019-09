Dodental orkaan Dorian loopt op, premier spreekt van 'grote nationale crisis'

Het dodental van orkaan Dorian op de Bahama's is opgelopen tot zeven. "Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen", zei de premier van de Bahama's, Hubert Minnis, tijdens een persconferentie. Duizenden huizen zijn verwoest op de eilanden.

Volgens Minnis is van zeker 60 procent van de huizen in Marsh Harbor, een stad op een van de Abaco-eilanden, niets meer over. Het belangrijkste ziekenhuis, dat in Marsh Harbor ligt, is wel intact gebleven. Daar worden momenteel honderden mensen opgevangen.

Gisteren werden er nog vijf doden gemeld. De laatste twee slachtoffers zijn overleden aan de verwondingen die ze opliepen tijdens de storm. "We zitten middenin een van de grootste nationale crisissen die ons land ooit heeft meegemaakt", zei Minnis.

Op weg naar Florida

Inmiddels ligt Dorian op zo'n 100 kilometer van de kust van Florida. Dorian is de zwaarste Atlantische orkaan sinds 1980. Verwacht wordt dat de kern net langs de kust van Florida zal trekken. Toch zullen de gevolgen in het binnenland, onder meer door de zware regenval, groot zijn.

Dorian richtte een ravage aan op de Bahama's: