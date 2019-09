Brexit continues, nu met krachtmeting in het Lagerhuis

Liever de korte versie? Dit is in een notendop wat je vandaag kunt verwachten:

Britse media verwachten dat tegenstanders van een no-deal-scenario straks proberen via een spoeddebat de Lagerhuisagenda over te nemen, zodat ze zelf wetsvoorstellen kunnen indienen. In dit geval zal dat hoogstwaarschijnlijk een wet zijn die een no-deal-brexit moet blokkeren. Op die manier kan het Lagerhuis de regering-Johnson dwingen om uitstel van de brexit aan te vragen. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis zou zo'n wet moeten goedkeuren. De tijd dringt - want voor 12 september wordt het parlement al opgeschort. Maar ook daar hopen sommige parlementariërs wat aan te doen; zij willen voorstellen om dit weekend ook vergaderingen te houden.

Verder bestaat nog de mogelijkheid dat parlementariërs een motie van wantrouwen indienen, en op die manier de regering ten val brengen. Maar de oppositie is het niet eens over wie een interim-regering - die dan zou ontstaan - moet gaan leiden. Bovendien zijn niet alle parlementariërs voorstander van nieuwe verkiezingen. Het is dus de grote vraag of deze optie een kans van slagen heeft.