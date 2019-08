Drie rechtszaken tegen schorsen Lagerhuis

De Britse regering moet de beslissing om het Lagerhuis langer met reces te sturen in drie rechtszaken verdedigen. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland.

Er is felle kritiek op de beslissing van premier Johnson om het parlement van 9 september tot 14 oktober met reces te sturen. Critici zeggen dat er dan geen tijd meer is om grondig te debatteren over het vertrek uit de Europese Unie, dat Johnson op 31 oktober wil laten plaatsvinden. Zelf zegt Johnson dat er tijd genoeg is om te vergaderen over de voorgenomen brexit.

In een spoedprocedure in Schotland werd vanochtend gevraagd om de beslissing van Johnson te verwerpen. Maar de rechter vond het niet nodig om onmiddellijk in te grijpen en wil de argumenten van beide partijen volgende week uitgebreid horen.

Een woordvoerder van de Britse regering zegt blij te zijn met die beslissing en denkt dat het proces waarschijnlijk nog tot 9 september zal doorlopen, als het reces al is ingegaan.

Kans op goede deal kleiner

De twee andere zaken, in Noord-Ierland en Londen, dienen volgende week. Bij de laatste zaak heeft de Britse oud-premier John Major zich gevoegd. "Ik wil de rechtbank helpen vanuit het perspectief dat ik in de regering heb gezeten als minister en premier."

Premier Johnson zegt in een reactie dat zijn tegenstanders met hun proces de kans op een goede deal met Brussel verkleinen.