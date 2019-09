Britse prins Harry in Amsterdam voor duurzamer toerisme

De Britse prins Harry heeft een project gelanceerd waarmee hij het wereldwijde toerisme duurzamer wil maken. Hij presenteerde zijn plannen vanmorgen in de A'DAM Toren in Amsterdam.

De prins heeft volgens Buckingham Palace twee jaar gewerkt aan het initiatief. Het doel is dat het milieu van toeristische bestemmingen beter beschermd wordt. Ook moet de lokale economie erdoor gestimuleerd worden. "Door de onvermijdelijke groei van het toerisme is het belangrijk om wereldwijd snel duurzame initiatieven in de praktijk te brengen", zei prins Harry.

Hij wordt gesteund door grote spelers in de toerismewereld als Booking.com, TripAdvisor en Visa. Hoe de plannen precies eruit gaan zien, is nog niet duidelijk.

Kritiek op Harry

Prins Harry heeft vaker gezegd zich in te zetten voor het milieu. Zo liet hij een maand geleden weten dat hij maar twee kinderen wilde om de impact op het milieu beperkt te houden. Toch ligt de prins in eigen land onder vuur, omdat hij voor privéafspraken regelmatig gebruik zou maken van vliegtuigen.

Het is de tweede keer dit jaar dat prins Harry naar Nederland komt. In mei was hij vlak na de geboorte van zijn zoon Archie al in Den Haag voor de lancering van de Invictus Games.